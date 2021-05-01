Kumarbaz eşe mahkemeden emsal karar!

36 yıldır evli olduğu eşini kumar alışkanlığından kurtaramayan .. kadın boşanma davası açınca mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza attı. G.U., ile İ.U., 1985 yılında dünya evine girdi. Çiftin farklı tarihlerde 5 çocuğu dünyaya geldi. Aile mutlu bir şekilde yaşamaya devam ederken İ.U., 2002 yılından itibaren sık sık Kıbrıs'a giderek kumar oynamaya başladığı ortaya çıktı.

KURPİYERLERDEN KUMARA GEL MESAJLARI

Yaşlı adamın kumar alışkanlığı aile içerisinde büyük sorunlar ortaya çıkarınca G.U., Avukatı Gizem Gonce ve Aylin Esra Eren aracılığıyla 36 yıllık eşinden ayrılmak için Aile Mahkemesine boşanma dilekçesi sundu. Mahkemeye sunulan dilekçede boşanma gerekçesi şu şekilde anlatıldı; "Davalı eş özellikle 2002 yılından sonra; eviyle, eşi ve çocuklarıyla ilgilenmemeye başlamış, evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmekten imtina etmiş ve sürekli eve geç saatlerde gelmeye veya habersiz bir şekilde hiç gelmemeye başlamıştır. Müvekkil davacı, bu konudaki rahatsızlıklarını kendisine ilettiğinde, müvekkili dinlememekte ve gece geç saatlerde eve gelmek konusunda ısrarcı olmaktadır. Davalı eşin telefon arama kayıtları ve mesajları incelendiğinde görüleceği üzere; kumar oyunlarına davet etmek amacıyla kumarhanelerde çalışan kurpiyer kadınların davalı eşe attığı mesajlar ortaya çıkacaktır."

10 SENEDİR HER HAFTA KUMAR OYNUYOR

Dilekçenin devamında İ.U.'nun Kıbrıs'a kumar oynamak için yaptığı seyahatlerde yüksek meblağda ücretler ödediği ortaya çıktı. Dilekçenin devamında, "Davalı eş; son 10 senedir her hafta kumar oynamak için Kıbrıs'a gitmektedir. İşbu durum ailenin maddi ve manevi çöküşünü hızlandırmakta ve davalının tam kusurlu davranışlar sergilediğini ve ailesi ile ilgisinin olmadığını devamlı surette kumar oynamak amacıyla aile birliğinin gereklerini yerşne getirmekten kaçındığını göstermektedir. Bu nedenle tarafların mahkeme tarafından boşanmasına karar verilmesini talep ediyoruz."

MAHKEME KUMAR OYNAMAMASI İÇİN YURT DIŞI YASAĞI KOYDU

Dilekçeyi değerlendiren mahkeme Kıbrıs'ta 10 yıldır kumar oynmayı alışkanlık haline getiren 71 yaşındaki İ.U.'nun süresiz şekilde yurt dışına çıkmasının yasaklanmasına karar verdi. Mahkemenin kararının ardınan çift arasında ilişki normale dönmeye başlayınca eşinin kumar oynamasından rahatsız olan G.U., boşanmaktan vazgeçti.