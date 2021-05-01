Makam şoförü 4 milyonu çaldı

EVEREST Grup Turizm Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi, iş insanı Tarık Turaç'ın, parasını makam şoförü çaldı. Turaç'ın Suudi Arabistanlı ortağı Ghazwa İbrahim Fawzi, alacaklısı olduğu ödenmeyen bir bonoya istinaden mahkemeye başvurarak haciz talebinde bulundu ve 4 milyon lirayı El-Mahsur Ltd. Şti. hesabına teminat için gönderdi. Turaç'ın makam şoförü Kerim Harmancık (36) parayı çalıp karısıyla kaçtı. Kocaeli'nde yakalanan şoför ve eşi Ayşe Harmancık tutuklandı. Harmancık'ın 14 akrabasına araba, gayrimenkul, altın ve arsa alarak parayı akladığı ortaya çıktı. Harmancık 3 yıl hapis cezasıaldı.