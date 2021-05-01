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Giriş Tarihi: 2.5.2021 00:57

'ü turizme kazandıracaklar

HAYRETTİN YENEL
Narlıgöl'ü turizme kazandıracaklar

ve sınırlarının geçtiği krater gölünde iki ilin heyetleri incelemelerde bulundu.

Narlıgöl için proje hazırlandığını açıklayan Aksaray Valiliği yetkililerinin ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gölün turizme kazandırılması için kolları sıvadılar.

Büyük bölümü Niğde İl Sınırları içerisinde bulunan ve çekilen fotoğraflar da kalp şekli olan Narlıgöl de yapılan incelemenin ardından yeni bir gelişme ortaya çıktı. İki ilin heyetleri tarafından yapılan incelemenin ardından Narlıgöl'ün turizme kazandırılması ve göl için yeni bir projenin yapılmasına karar verildi.

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Narlıgöl'ü turizme kazandıracaklar
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