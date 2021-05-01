Narlıgöl'ü turizme kazandıracaklar

Narlıgöl için proje hazırlandığını açıklayan Aksaray Valiliği yetkililerinin ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gölün turizme kazandırılması için kolları sıvadılar.

Büyük bölümü Niğde İl Sınırları içerisinde bulunan ve çekilen fotoğraflar da kalp şekli olan Narlıgöl de yapılan incelemenin ardından yeni bir gelişme ortaya çıktı. İki ilin heyetleri tarafından yapılan incelemenin ardından Narlıgöl'ün turizme kazandırılması ve göl için yeni bir projenin yapılmasına karar verildi.