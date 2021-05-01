Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ormanda ekili kenevirler bulunarak imha edildi
Giriş Tarihi: 1.5.2021 13:51

Ormanda ekili kenevirler bulunarak imha edildi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Ormanda ekili kenevirler bulunarak imha edildi

’da bir ormanda ekili vaziyette Jandarma tarafından bulunan 378 kök hint keneviri köklerinden sökülerek imha edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yukarı Kepirce mahallesinde devriye attıkları esnada ormanlık alan içerisinde kenevir bitkisi yetiştiriciliği yapıldığının bitkisini aldı. Konuyla ilgili orman içerisinde yapılan arama sonucunda Jandarma, fidan dikim sahası içerisinde ekilmiş boyları 5 ile 45 santimetre arasında değişen 378 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarma bulduğu kenevirleri köklerinden sökerek yakmak sureti ile imha etti. Jandarma kenevirlerin kim tarafından ekildiğini tespit etmek için bölgede soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ormanda ekili kenevirler bulunarak imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA