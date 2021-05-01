Ormanda ekili kenevirler bulunarak imha edildi

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yukarı Kepirce mahallesinde devriye attıkları esnada ormanlık alan içerisinde kenevir bitkisi yetiştiriciliği yapıldığının bitkisini aldı. Konuyla ilgili orman içerisinde yapılan arama sonucunda Jandarma, fidan dikim sahası içerisinde ekilmiş boyları 5 ile 45 santimetre arasında değişen 378 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarma bulduğu kenevirleri köklerinden sökerek yakmak sureti ile imha etti. Jandarma kenevirlerin kim tarafından ekildiğini tespit etmek için bölgede soruşturma başlattı.