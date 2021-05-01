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Giriş Tarihi: 1.5.2021 21:29

Otomobile uzun namlulu tüfeklerle saldırı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Otomobile uzun namlulu tüfeklerle saldırı

’nın ilçesinde otomobile uzun namlulu tüfeklerle açılan ateşte şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere, M.Z.'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobile, Botaş yolunda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı.



OTOMOBİLDE 2 YAŞINDA BEBEK VARDI

4 kişinin bulunduğu otomobile saldırı sırasında 2 yaşındaki Muhammet Ali Z.'nin olduğu öğrenildi. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken otomobile çok sayıda mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince çok sayıda kovan tespit edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobile uzun namlulu tüfeklerle saldırı
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