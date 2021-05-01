Pençe operasyonlarına karadan destek

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Yıldırım Pençe Şimşek ve Eren-13 Cudi-Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik yaşanıyor.

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise PKK'lı teröristlere ait hedefler ateş altına alındı. Gece boyunca helikopter hareketliliği yaşanırken, günün erken saatlerinde ise Şırnak Merkezden Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek'in sürdüğü Irak sınırına onlarca araç ile özel birlikler taşındı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla bölgeyi teröristlerden temizleyen Mehmetçik, çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirirken, teröristler tarafından araziye döşenen ve komandolar tarafından tespit edilen el yapımı patlayıcılar Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha timleri (METİ) tarafından imha ediliyor.