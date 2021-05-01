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Giriş Tarihi: 1.5.2021 13:30

Pençe operasyonlarına karadan destek

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Pençe operasyonlarına karadan destek

Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek ve Eren 13-Cudi-Besta operasyonlarının sürdüğü 'ta hem havadan hemde karadan askeri hareketlilik yaşanıyor. Şırnak’ta gece boyunca helikopterler uçarken, gündüz saatlerinde ise Şırnak’ta sınır bölgesine doğru onlarca araç gitti.

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Pençe Yıldırım Pençe Şimşek ve Eren-13 Cudi-Besta operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik yaşanıyor.

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Sikorsky helikopterlerle operasyon bölgesine personel taşınırken, 'ATAK' tipi taarruz helikopterleriyle ise PKK'lı teröristlere ait hedefler ateş altına alındı. Gece boyunca helikopter hareketliliği yaşanırken, günün erken saatlerinde ise Şırnak Merkezden Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek'in sürdüğü Irak sınırına onlarca araç ile özel birlikler taşındı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla bölgeyi teröristlerden temizleyen Mehmetçik, çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirirken, teröristler tarafından araziye döşenen ve komandolar tarafından tespit edilen el yapımı patlayıcılar Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha timleri (METİ) tarafından imha ediliyor.

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Pençe operasyonlarına karadan destek
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