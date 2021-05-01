Polisi görünce ters yöne saptı, cezadan kaçamadı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 73 yaşındaki vatandaş sokağa çıkma yasağında aracıyla ters yolda kaçarken yakalandı.

Çevre yolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri uygulamadan kaçarak ters yönden giden 73 yaşındaki H.K'yi durdurdu. H.K, kendisine sokağa çıkma izin belgesi soran polis ekiplerine "Neyse cezamı yazın gideyim" dedi. Polis memurlarının kimlik ve ehliyetini vermesini istediği H.K'ya ters yönden gittiği için bin 339 lira ve sokağa çıkma ihlalinden 3 bin 450 lira olmak üzere toplam 4 bin 389 lira cezai işlem uygulandı.