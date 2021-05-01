Ramazan, fırıncıları terletti

Şanlıurfa'da Fırıncılar Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her gün vatandaşın getirdiği yüzlerce tava ve tepsi yemeği sıcakla boğuşarak pişirmek zorunda kalıyorlar

Kentte ocak fırını önünde çalışan fırıncılar sıcak ve oruç nedeniyle adeta kavruluyorlar. Sıcak ve oruca ek olarak gelen tepsiler nedeniyle fırıncılar ayrı çile çekiyor. İftar zamanı yaklaşık 100 ayrı tepsi pişiren fırıncıların tepsiler nedeniyle iş yapacakları alan kalmıyor.

Şanlıurfa, damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor. Kentte etli, bol salçalı, acılı ve baharatlı yemekler mutfak kültürünün temelini oluştururken, birbirinden lezzetli yemekler neredeyse her sokakta bulunan taş fırınlarda pişiriliyor.

Yemekleri ve zengin mutfağıyla ramazan ayının dolu dolu yaşandığı Şanlıurfa'da, iftar saatine doğru tepsi kebabı, lahmacun, dolma, patlıcan, biber, pilav, güveç, çeşitli tepsi yemekleri, kek ve böreğe kadar birçok lezzet taş fırınlarda ücretsiz pişirildikten sonra evlere getiriliyor.

Şanlıurfa'da pirinç pilavı ve makarnanın dahi fırına gönderildiği düşünüldüğünde fırınların Ramazan ayındaki yoğunluğu gözler önüne serilebiliyor. Yoğun ateşin başında, işin en zor kısmını yapan pişiriciler ise yemekler nedeniyle ekmek pişirmeye yer kalmadığından yakınıyor. Kokusu ve görüntüsüyle iştah kabartan lezzetli yemeklerin pişmesinin ardından yanına ekmeklerini alan vatandaşlar, iftar sofrasına oturuyor.