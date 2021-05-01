Şanlıurfa’da ilk arpa hasadı yapıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Taylıca Mahallesi'nde çiftçi Abdullah Aslantay tarafından üretimi yapılan 2021 sezonun ilk arpası, Şanlıurfa Zahireciler Borsasında açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Esnaf Salih Tugay arpayı kilosu 2 lira 50 kuruştan satın aldı. Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, sezonun hayır ve bereket getirmesini temennisinde bulundu.

Kaya, hasadı yapan çiftçi Aslantay'a altın hediye etti.

Şanlıurfa Zahireciler Odası Başkan Feridun Turan; "2021 yılının ilk arpa hasada yapıldı. Sezonun ilk arpası açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Güzel bir fiyat ile satıldı. Yeni hasat sezonu Çiftçilerimize hayırlı olsun bol kazançlar diliyorum." dedi.