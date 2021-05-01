Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, operasyon bölgesinde

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Eren-10 Şehit Uzm. Çvş. Efe Osman Apaydın Operasyonu kapsamında güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları sürdürdüğü Siirt ve Şırnak illeri arasında bulunan Bestler Dereler bölgesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Pervari ilçesine bağlı Doğan Köyü Bekirtepe askeri üs bölgesini ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca müşterek sürdürülen operasyonların devam ettiği Bestler Dereler bölgesinde, operasyonu bölgeye hâkim bir noktadan komutanlarla birlikte yerinde inceledi. Yürütülen operasyon ile ilgili bilgi aldı. Kahraman Mehmetçiklere moral verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun ziyaretine, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Siirt İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemür eşlik etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, terör örgütüne karşı yürütülen operasyon bölgesine helikopterle giderek, ilk olarak Pervari ilçesi ile Şırnak ve Van sınır üçgeninde yer alan Doğan Köyü Bekirtepe askeri üs bölgesini ziyaret etti.

Doğan köyü askeri üs bölgesini gezerek inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu terör örgütüne karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerle sohbet ederek, moral verdi.

Daha sonra operasyonun icra edildiği Bestler Dereler Vadisi kırsalına geçen Vali Hacıbektaşoğlu, operasyonu hâkim bir tepeden inceledi, buradaki askeri yetkililerden bilgi aldı.

Operasyon bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu, Terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekerek, teröristlere karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu Vatandaşlarımıza hizmet sunmada en büyük engelin hain terör örgütü olduğunu, terörün bitirilmesi ile vatandaşlarımızın yaşam standartlarının daha da yükseleceğini' sözlerine ekledi.

Askeri üs bölgesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Doğan Köyünü ziyaret etti.