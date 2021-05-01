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Giriş Tarihi: 1.5.2021 14:05 Son Güncelleme: 1.5.2021 14:05

Sokak ortasında 2 kişiyi vurmuştu: Kamera görüntüleri ortaya çıktı

ABBAS ÇAKAR
Sokak ortasında 2 kişiyi vurmuştu: Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Körfez İlçesinde 2 kişiyi sokak ortasında yaralayan 16 yaşındaki M.A.Ç’nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Körfez İlçesinde 18 Nisan 2021 günü meydana gelen olayda, Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiyi gören M.A.Ç. (16) üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak artarda ateş etti.

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Bu sırada caddede alışveriş yapmak için gezinmekte olan ve olayla alakası bulunmayan M.A.Y.(48) ve E.G. (48) yaralandı.

Yaralanan şahısların hastaneye kaldırıldığı olayda, olayı gerçekleştiren M.A.Ç. ise kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, önceki gün olaya ait bir güvenlik kamerasına ait görüntüler çıktı. Olayda zanlının belindeki silahı çıkartıp ateş etmesi ve bu esnada arkasında gelmekte olan bir gencin elleri cebinde umursamaz tavırları herkesi şaşkınlığa uğrattı.

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Sokak ortasında 2 kişiyi vurmuştu: Kamera görüntüleri ortaya çıktı
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