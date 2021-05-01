Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Cani koca yakalandı! Sözleri kan dondurdu
Giriş Tarihi: 1.5.2021 15:02 Son Güncelleme: 1.5.2021 15:23

: Cani koca yakalandı! Sözleri kan dondurdu

DHA
Son dakika haberi: Cani koca yakalandı! Sözleri kan dondurdu

Son dakika haberleri... ’da 3 gün önce cezaevinden çıkan 22 yaşındaki eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen ’in 8 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Cani koca eve geri gelince polis ekipleri tarafından yakalandı. Menek, gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce eşini bıçakladığı için cezaevine giren Ramazan M. (22), 8 aylık hamile olan eşinin doğum yapacağı gerekçesiyle şikayetini geri alması sonucu cezaevinden çıktı.

Daha öncede kıskançlık nedeniyle eşiyle sürekli tartıştıkları öğrenilen Ramazan M., iddiaya göre kapının kendisine açılmaması üzerine balkondan eve girerek, 8 aylık hamile eşi Tuğba Menek'i boğazından ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Eşini bıçakladıktan sonra 2 yaşındaki kızını alıp kaçan cinayet zanlısı Ramazan M.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i (23) boğazını keserek, öldüren Ramazan Menek (22), kızları Gülay (2) ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Menek, gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi.



Ramazan Menek, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, Konya Şehir Hastanesi'nde otopsisi tamamlanan Tuba Menek'in cenazesi ise kılınan namazın ardından toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Cani koca yakalandı! Sözleri kan dondurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA