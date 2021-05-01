Son dakika haberi: Cani koca yakalandı! Sözleri kan dondurdu

Son dakika haberleri... Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce eşini bıçakladığı için cezaevine giren Ramazan M. (22), 8 aylık hamile olan eşinin doğum yapacağı gerekçesiyle şikayetini geri alması sonucu cezaevinden çıktı.