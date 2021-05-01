Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Faruk Özer'e yardım ettikleri iddia edilen iki kişinin daha Arnavutluk polisince gözaltına alınıdğı öğrenildi. Soruşturmanın gizliliği açısından Arnavut kökenli olduğu öğrenilen iki kişinin kimlikleri hakkında bilgi verilmedi. Ancak yakalanan kişilerin Tiran'da değil ülkenin başka bir bölgesinde gözaltına alındığı öğrenildi.
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DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan beşer kişilik iki ekibin de destek verdiği çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde Özer'in Tiran'da kaldığı binaya baskın düzenlenmişti. Arnavut uyruklu 2 kişi yardım ve yataklıktan gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerden birinin Özer'i havalimanında karşıladığı ve saklanmasına yardımcı olduğu tespit edilmişti.
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