



Faruk Özer'e yardım ettikleri iddia edilen iki kişinin daha Arnavutluk polisince gözaltına alınıdğı öğrenildi. Soruşturmanın gizliliği açısından Arnavut kökenli olduğu öğrenilen iki kişinin kimlikleri hakkında bilgi verilmedi. Ancak yakalanan kişilerin Tiran'da değil ülkenin başka bir bölgesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

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