"Su hayattır, can almasın!"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan, uyarı levhalarının bulunduğu yerlerde suya girmemelerini istedi. Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerin sulama kanalları başta olmak üzere baraj ve göletlere girdiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; "Burada en büyük görev ailelerimize düşüyor. Çocuklarımıza sahip çıkmaları gerekiyor. Böyle olumsuz durumların yaşanması bizi üzüyor. DSİ olarak vatandaşların serinlemek için girdiği baraj, gölet ve sulama kanalları gibi sulak alanlarda meydana gelen boğulma vakalarına karşı çeşitli önlemler aldık. Sulama sezonu öncesi muhtar, köy imamı, ilgili kurum-kuruluş temsilcilerine boğulma vakıalarına karşı bilgilendirme amaçlı SMS ler gönderdik. Aynı zamanda basın, kamu spotu, SMS yoluyla sistemde kayıtlı kişilere uyarı yapıyoruz" diye konuştu.

"VÜCUT ISISI ANİDEN DÜŞÜYOR"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin tehlikelerine de dikkat çekerek, "Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliği ani olarak değişim gösterebiliyor. Yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zeminin çamurlu oluyor. Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının ani düşmesi sonucu hipotermi yaşanabilmesi ve tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması büyük risk yaratıyor" dedi.

"SU HAYATTIR, CAN ALMASIN"

Yaz aylarında havaların çok sıcak olması nedeniyle DSİ tarafından çeşitli önlemler alınmasına karşın baraj, gölet ve sulama kanalları başta olmak üzere suya girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma vakalarının yaşandığının altını çizen Kaya Yıldız, "Serinlemek ya da yüzmek maksadıyla barajlar ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Baraj, gölet ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir. Unutulmamalıdır ki her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen onlarca çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir. Uzmanlar, deniz, nehir, göl, sulama kanalı veya havuza yüzmek ya da serinlemek için girenlerin çoğunun yüzme bilmediğini ifade ediyor. Biz diyoruz ki su hayattır, can almasın" diye konuştu.