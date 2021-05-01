Tam kapanmada şaşırtan görüntü! Denize girdi, bahanesi 'pes' dedirtti

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme girdi. Artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 'tam kapanma' uygulanacak. Bu kapsamda kolluk kuvvetleri plajlarda sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Muğla'nın Datça ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip denize giren 17 kişi hakkında tutanak tutuldu.
"MEĞER ONLAR TURİSTMİŞ..."
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük dışarı çıkma yasağına yönelik denetim yaptı. Hastanealtı Plajı'ndaki denetimde, polis ekipleri denizde yüzen Melih B.'den sudan çıkmasını istedi.
Uyarı üzerine kıyıya gelen Melih B., hakkında tutanak tutulmasını engellemek için polise kimlik bilgilerini vermek istemedi. Antalya'da turizm sektöründe çalıştığını belirten Melih B., "Ceza kesilirse ödeyemem. Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girip yüzdüm. Meğer onlar turistmiş" dedi. Polis ekipleri, Melih B. hakkında tutanak tuttu.