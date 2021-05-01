Tam kapanmada şaşırtan görüntü! Denize girdi, bahanesi 'pes' dedirtti

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme girdi. Artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 'tam kapanma' uygulanacak. Bu kapsamda kolluk kuvvetleri plajlarda sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Muğla'nın Datça ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip denize giren 17 kişi hakkında tutanak tutuldu.