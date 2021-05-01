Tatvan'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Tatvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden iki aile üyeleri arasında başlayan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI
Karşılıklı silahların çekildiği olayda aynı aileden Y.E.Y. (15), M.Y. (21), S.Y. (59), S.Y (35) ile karşı aileden H.D yaraladı. Bölgeye çok sayıda Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edilirken, kavgaya karıştığı değerlendirilen kişiler ise olayda kullanılan silah ve diğer suç unsurlarıyla birlikte gözaltına aldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 15 yaşındaki Y.E.Y kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavileri devam ederken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallede güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.