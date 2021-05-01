Tatvan'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

Karşılıklı silahların çekildiği olayda aynı aileden Y.E.Y. (15), M.Y. (21), S.Y. (59), S.Y (35) ile karşı aileden H.D yaraladı. Bölgeye çok sayıda Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edilirken, kavgaya karıştığı değerlendirilen kişiler ise olayda kullanılan silah ve diğer suç unsurlarıyla birlikte gözaltına aldı.