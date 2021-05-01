Uyuşturucuya 69 gözaltı

Gaziantep'te polisin il genelinde düzenlediği operasyonlarda uyuşturucudan 69 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Nisan günü uyuşturucu ile mücadele kapsamında 69 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanırken 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 23 şüpheli şahsa işlem yapıldığı aynı günde 13 faili meçhul olay aydınlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 6 hırsızlık şüphelisi ise adli kontrol aldı.

Yapılan çalışmalarda; -289 gram uyuşturucu madde, bir miktar uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi, ruhsatsız 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve toplam 25 adet fişek, çalıntı 2 adet motosiklet, 1 adet cep telefonu, çok sayıda elektronik ve muhtelif çalıntı malzeme, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 45 adet kesici alet ele geçirildi.