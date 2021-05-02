18’inci yaşını polislerle kutladı

Adana'daanne ve babası ayrıldıktan sonra babaannesi Fatma Solmaz tarafından bakılan Senanur Solmaz, 18'inci doğum gününü kutlayamamanın üzüntüsünü yaşayordu. Bu duruma üzülen Solmaz, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne "Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkamıyoruz, benim doğum günüm bana yaş pasta alıp doğum günümü kutlar mısınız?" diye SMS attı. Genç kızın isteği Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye iletildi. İnci de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine genç kızın isteğini yerine getirilmesi talimatını verdi. Ekipler pasta alıp genç kızın evine gitti. Kapıda polis cep telefonundan "İyi ki doğdun Senanur" şarkısını açıp zile bastı. Solmaz karşısında sürpriz yapan polisleri görünce şaşırdı. "Benim için büyük sürpriz oldu. Çok mutlu oldum" dedikten sonra mumları üfleyerek yeni yaşına girmenin sevincini yaşadı. Polisler Solmaz'a çeşitli hediyeler verdi.