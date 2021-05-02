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Giriş Tarihi: 2.5.2021

200 bin liralık motosikleti böyle çaldılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
200 bin liralık motosikleti böyle çaldılar
İstanbul Kadıköy'de müzisyen Ozan Musluoğlu'nun lüks motosikleti çalındı. Yaklaşık 200 bin lira değerindeki motosikleti bağlı olduğu zincirleri keserek çalan 3 hırsız olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin lüks motosikleti yanlarında getirdikleri aracın bagajına koyduktan sonra hızla uzaklaştığı belirlendi. Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz gün yaşanan olay, gündüz saatlerinde meydana geldi. Sanatçı Musluoğlu motosikletini apartman bahçesinde bulunan demirlik alana bağlayarak evine çıktı. İlerleyen saatlerde sokağa giriş yapan bir motosiklet ile araç içindeki 3 şüpheli, etrafı gözetleyip daha sonra Musluoğlu'nun motosikletinin bulunduğu alana yöneldi. Şüphelilerden biri yanında getirdiği kesici alet ile motosikletin bağlı olduğu zinciri kesip, sürükleyerek bahçeden dışarı çıkardı. Dışarda kendisini bekleyen şüpheli şahısların yardımıyla çaldıkları lüks motosikleti aracın bagajına koyan zanlılar, olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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200 bin liralık motosikleti böyle çaldılar
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