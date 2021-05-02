50 metrelik kayalıklardan düşüp öldü

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Kırıntılı mahallesine kamp kurmaya gelen 5 arkadaşın macerası kötü bitti. Geceyi kampta geçirmeye karar veren arkadaşlardan Ramazan Elçin (64) gecenin ilerleyen saatlerinde kayalıkların kenarında gezinirken birden ayağı kaydı. 50 metre yüksekliği bulunan kayalık alandan aşağıya düştü. Arkadaşlarının Jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI ZORLADI

Bölgenin sarp kayalarla ve sık ormanlarla kaplı olması nedeniyle kurtarma çalışmaları zor şartlarda gerçekleştirildi. Kurtarma ekipleri kilometrelerce yürüyerek sabaha karşı Ramazan Elçin'in cansız bedenine ulaşabildi. Elçin'in cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, diğer 4 arkadaşa da sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan işlem yapıldı.

Aynı bölgede birkaç ay önce de yoğun kar yağışından dolayı 8 kampçı mahsur kalmış, 9 saatlik çalışma sonucu kurtarılmışlardı.