Afrika’nın çocuklarına bayram sürprizi

Sıfır Atık projesi kapsamında duyarlı vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında bir köprü olan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde yerleştirmiş olduğu giysi kumbaralarından elde edilen gelir ile alınan yeni kıyafetleri, Afrika ülkesi Togo'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. İlk önce ilçedeki vatandaşların ihtiyaç taleplerini karşılayan Gaziosmanpaşa Belediyesi geri kalan bütçeyle ise Afrika ülkesi Togo'daki çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

'BURADAN SIFIR GİYSİLER ALIP ORADAKİ İNSANLARA ULAŞTIRIYORUZ'

Proje hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Sıfır Atık Projesi Şefi Rahmetullah Sevinçer, " İlçemizin 200 noktasına toplama kumbaraları yerleştirdik. Bu toplama kumbaralarından vatandaşlarımızın atmış olduğu, kullanmadığı giysileri buradan alıp ihale ile lisanslı bir firmaya verdik. Bu lisanslı firma da çeşitli yerlerde bunlardan faydalanmak durumunda kalıyor. Biz de bu topladığımız atıklardan vatandaşlarımızdan gelen talepler olursa önceliği onlara tanıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşıladıktan sonra topladığımız atıklardan elde ettiğimiz gelirleri yurt dışında özellikle Afrika ülkelerinde ekonomik durumu kötü olan insanlara buradan sıfır giysiler alarak oradaki insanlara yardım amaçlı ulaştırıyoruz" dedi.

'AYLIK 30 TON TOPLAMA NOKTASINA ULAŞTIK'

Biz belediye olarak aylık 30 ton toplama noktasına ulaştık. Bu gerçekten ciddi bir tonaj ve biz bunu bir kere çöpten ayrı olarak toplamak durumunda kaldık. Bunlar direkt çöpe gitmemiş oldu. Biz bunları çöpten ayırdığımız gibi hem ekonomik olarak hem de döküm sahalarının ömrünü uzatmış olduk. Yer altı su kaynaklarımızın kirlenmesini önlemiş olduk. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın da önüne geçmiş olduk. Dolayısıyla bir atık çeşidinden ülkemiz ne kadar dünyamız ne kadar faydalandığını çok açık ve net şekilde burada görmüş olduk" diye konuştu. Gaziosmanpaşa'dan proje kapsamında Afrikalı ihtiyaç sahiplerine ulaşan kıyafetleri gören çocuklar büyük sevinç yaşarken, Türkiye'ye ve Gaziosmanpaşa Belediyesi' ne teşekkürlerini iletti.