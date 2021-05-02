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Giriş Tarihi: 2.5.2021 12:32

’de ilk! Geri dönüşüm hamlesi başladı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akçakale’de ilk! Geri dönüşüm hamlesi başladı

Belediyesi “Gelecek dönüşümde, dönüşüm Akçakale’de” sloganı ile ilçenin birçok noktasına geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Proje sayesinde hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, daha iyi atık yönetimine imza attı ve ilçede geri dönüşüm atağı başlattı. İlçenin dört bir yanına "Gelecek dönüşümde, dönüşüm Akçakale'de" sloganı ile kâğıt, plastik, pil, cam, metal ve elektronik gibi atıkların toplanması için geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Konuya dair yazılı açıklama yapan Başkan Yalçınkaya; "Bizim hedeflerimiz var. Bunların arasında en önemlilerinden bir tanesi: 'Temiz Akçakale' Gelecek yüzyılımızı şekillendirirken doğayı, çevreyi koruyan çalışmalara imza atmak zorundayız. Bu anlayış ile çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Belediyemizin önü, okul ve işlek caddelerimize geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Vatandaşlarımızın da desteği ile atıkları doğru şekilde ayrıştırarak çevremizi koruyacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Geri dönüşüm kutuları ile katı atıkları özelliklerine göre ayrıştırılarak tekrar kullanılabilir hale getirmek, enerjide tasarruf sağlamak, geleceğe ve ekonomiye önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

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Akçakale’de ilk! Geri dönüşüm hamlesi başladı
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