Akçakale’de ilk! Geri dönüşüm hamlesi başladı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, daha iyi atık yönetimine imza attı ve ilçede geri dönüşüm atağı başlattı. İlçenin dört bir yanına "Gelecek dönüşümde, dönüşüm Akçakale'de" sloganı ile kâğıt, plastik, pil, cam, metal ve elektronik gibi atıkların toplanması için geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Konuya dair yazılı açıklama yapan Başkan Yalçınkaya; "Bizim hedeflerimiz var. Bunların arasında en önemlilerinden bir tanesi: 'Temiz Akçakale' Gelecek yüzyılımızı şekillendirirken doğayı, çevreyi koruyan çalışmalara imza atmak zorundayız. Bu anlayış ile çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Belediyemizin önü, okul ve işlek caddelerimize geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Vatandaşlarımızın da desteği ile atıkları doğru şekilde ayrıştırarak çevremizi koruyacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Geri dönüşüm kutuları ile katı atıkları özelliklerine göre ayrıştırılarak tekrar kullanılabilir hale getirmek, enerjide tasarruf sağlamak, geleceğe ve ekonomiye önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.