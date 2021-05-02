Alanya’da tam kapanma denetimleri sürüyor

Alanya'da pandemi ile mücadelede uygulanan 17 günlük tam kapanma kısıtlamasının üçüncü gününde de kontroller ve denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

Yollarda kontrol noktası oluşturan polis ekipleri araç sürücülerinin, izin belgelerini kontrol ediyor. Ekipler bir yandan yasaktan muaf olmadığı halde dışarıda olanlara gerekli cezai işlemler uygularken, diğer bir yandan da vatandaşlara tedbirler konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarılar yapıyor. Trafik yoğunluğunun hafta içine göre nispeten daha az olduğu hafta sonunda denetimler 24 saat boyunca devam edeceği belirtildi.