Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da tam kapanma denetimleri sürüyor
Giriş Tarihi: 2.5.2021 13:06 Son Güncelleme: 2.5.2021 13:06

’da tam kapanma denetimleri sürüyor

MEHMET AL
Alanya’da tam kapanma denetimleri sürüyor

'nın İlçesi'nde tam kapanma sürecinin üçüncü günü de sıkı denetimler ve kontrollerle geçiyor. Polis ekipleri ilçenin çeşitli bölgelerine kurdukları kontrol noktalarıyla vatandaşların kurallara riayet edip etmediğini denetliyor.

Alanya'da pandemi ile mücadelede uygulanan 17 günlük tam kapanma kısıtlamasının üçüncü gününde de kontroller ve denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

Yollarda kontrol noktası oluşturan polis ekipleri araç sürücülerinin, izin belgelerini kontrol ediyor. Ekipler bir yandan yasaktan muaf olmadığı halde dışarıda olanlara gerekli cezai işlemler uygularken, diğer bir yandan da vatandaşlara tedbirler konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarılar yapıyor. Trafik yoğunluğunun hafta içine göre nispeten daha az olduğu hafta sonunda denetimler 24 saat boyunca devam edeceği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da tam kapanma denetimleri sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA