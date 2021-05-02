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Giriş Tarihi: 2.5.2021 23:11 Son Güncelleme: 2.5.2021 23:13

'da kağıt toplayıcıların bölge kavgası! Birbirlerine girdiler

Ankara'da kağıt toplayıcıların bölge kavgası! Birbirlerine girdiler

Ankar'da, kağıt toplayıcılığı yapan iki grup arasında iddiaya göre bölge tartışması nedeniyle çıktı. Çok sayıda kağıt toplayıcısının karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 20.00 sularında Yenimahalle ilçesi Güzelyaka Mahallesi 499'uncu Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yapan iki grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

ARKADAŞLARI DA KAVGAYA KARIŞTI

Kağıt topladıkları bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden iki grup arasındaki tartışma, arkadaşlarının da bölgeye gelmesiyle büyüdü. Sokak ortasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla görüntülendi. Kavga eden kağıt toplayıcıları daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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Ankara'da kağıt toplayıcıların bölge kavgası! Birbirlerine girdiler
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