SON DAKİKA: Konya'daki cinayette sıcak gelişme! Eşi Tuba Menek'in boğazını kesmişti!

Son dakika:Konya'da cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i (23) boğazını keserek öldüren Ramazan Menek (22) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Babası tarafından kaçırılan ve annesinin öldürülmesine şahit olan küçük Gülay İrem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evine yerleştirildi.

Sürekli ağladığı belirtilen küçük Gülay'a uzmanlar tarafından destek verileceği belirtildi.

Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokakta 30 Nisan gecesi meydana gelen olayda, 4 ay önce çocuğunun annesi 5 yıllık eşi Tuba Menek'i bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Ramazan Menek, eşinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 28 Nisan'da tahliye edildi. Ramazan Menek, çıkan tartışma sonucu Tuba Menek'i 2 yaşındaki kızları Gülay İrem ve annesi Güley Evren'in gözleri önünde boğazını keserek öldürdü. Küçük Gülay'ı da yanına alıp kaçan Menek, dün olay yerine gelince yakalanıp gözaltına alındı.

SEVGİ EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Sürekli ağladığı öğrenilen küçük Gülay emniyet görevlileri tarafından teslim alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evine yerleştirildi. Küçük Gülay'a uzmanlar tarafından psikolojik ve sosyal destek verileceği belirtildi.

Katil zanlısı Ramazan Menek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.