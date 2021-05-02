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Giriş Tarihi: 2.5.2021 22:29

'da korona partisi! Görüntüler 'pes' dedirtti

DHA
Antalya'da korona partisi! Görüntüler 'pes' dedirtti

'da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Bu kez de ’ta bir otelde çekilen korona partisi görüntüleri 'pes' dedirtti

Haftalık vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da pandemi kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor. Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen eğlence, kural tanınmazlığın belgesi olarak kayıtlara geçti.

Pandemi döneminin olmazsa olmazı sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi, müzik eşliğinde eğlenip o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Yaşananlar orada bulunan katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları görülürken, eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görülüyor.

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Antalya'da korona partisi! Görüntüler 'pes' dedirtti
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