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Giriş Tarihi: 2.5.2021 11:41

AOSB’nin çevreci firmaları ödüllendirildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AOSB’nin çevreci firmaları ödüllendirildi

(AOSB) Bölge Müdürlüğü, atık su proses aykırılığı bir önceki yıla oranla azalan sanayi kuruluşlarını ödüllendirdi. 3 farklı kategoride ödüle layık görülen firmalara, başarı belgeleri verilmesinin yanı sıra fabrikaların bahçelerine dikilmesi için “Arokarya çamı fidanı” hediye edildi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ödül alan firmaları tebrik ederek, çabalarından dolayı teşekkür etti Ödüle layık görülen 6 firma, Çevre Müdürü Emre Ocak, Atıksu Arıtma İşleri Sorumlusu Caner Söztanacı, Çevre Denetim ve Analiz Personeli Rauf Mert Dirlik, Kurumsal İletişim Eğitim ve Kalite Uzman Yardımcısı Emsal Öztan tarafından ziyaret edildi.

Ziyarette, çevre dostu yaklaşımlarıyla, 3 farklı kategoride ödüle layık görülen firmalara başarı belgeleri verilmesinin yanı sıra fabrikaların bahçelerine dikilmesi için "Arokarya çamı fidanı" hediye edildi.

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AOSB’nin çevreci firmaları ödüllendirildi
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