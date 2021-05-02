Aranması olan 16 şahıs ve 8 araç yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Nisan 2021 günü saat 19.00 itibariyle il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan (5) sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan (8) yol kontrol noktası olarak toplamda (13) yol kontrol noktası ile vatandaşların seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrollerine başlanıldığı bildirildi.

Tam Kapanma Denetimleri kapsamında, 1 Mayıs 2021 günü yapılan kontrollerde 6 bin 616 şahıs, 6 bin 164 araç kontrol edilmiş olup, çeşitli suçlardan araması bulunan (16) şahıs ve (8) araç yakalanırken, bununla birlikte kısıtlamaları ihlal eden (119) şahsa idari işlem uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edildiği öğrenildi.