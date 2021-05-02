Bakan Yanık, eşi ve babası şehit, iki kardeşi gazi olan Bilge Gürs’ü ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde eşi, babası şehit, iki kardeşi de gazi olan, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ve ailesini ziyaret etti.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yanık, Gürs ve ailesiyle iftarda bir araya geldiği fotoğraflara yer verirken, duygularını "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak diyor ya İstiklal Marşımız. İşte o ocaklardan birinin iftarında misafirdik bugün. 15 Temmuz'da 2 şehit vermişler, 2 de gazi. Allah şehitlerimizi Peygamber Efendimize komşu eylesin" sözleriyle dile getirdi.