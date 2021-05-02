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Giriş Tarihi: 2.5.2021

Başhekim cinayeti önledi

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Başhekim cinayeti önledi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde 4 gün önce meydana gelen olayda, aralarında kan davası bulunan 2 kişi tartışmaya başladı. Husumetlisini silahla vurmak isteyen kişinin bağırışlarını duyan Başhekim Ümit Haluk İliklerden, hemen aşağıya inerek olaya müdahale etti. İliklerden, silahlı kişiyi ikna ederek elindeki silahı alıp polise teslim etti. Yaşanan bu anlar hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye, babasınının kendini siper ettiği de görülüyor. Başhekim İliklerden, "Hastanemiz girişinde yaşanan bu olayda, hekimlik içgüdüsüyle ve bölge insanımızın beyaz önlüğe olan saygısına sığınarak olaya müdahil oldum" dedi.
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Başhekim cinayeti önledi
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