Biontech ve Sinovac 2. doz aşı uygulamasına vatandaştan yoğun katılım

Aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ikinci doz aşılamada uygulama sürecinin 6-8 haftaya çıkarılmasının yanlış anlaşılması ve sonrasında randevu alanların aşılanacağını bildirmişti.

Bu açıklamadan sonra 2. doz aşı randevusu alanlar hastanelere koşarak 2. doz aşılarını yaptırdılar. 2. doz Biontech aşı için vatandaşlar hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Bahçelievler Devlet Hastanesinde 2. doz Biontech aşı için bir çok aşı odası açıldı. Uzun kuyrukların yaşandığı aşılama işleminde ikinci doz aşısını yaptıran Tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alınan koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen aşılamada 2. doz uygulamasında vatandaşlar aşılamak için hastanelere koştu. Vatandaşlar 2.doz aşı uygulamasının 8 haftaya çıkacak açıklamasından dolayı bir an "Acaba aşı bittimi bize yapılmayacak mı?" şeklinde teredüte düştüklerini fakat 2.doz aşıların yapılmaya başlanmasından dolayı rahatladıklarını söylediler.

Hem Sinovac hem de BionTech aşılarının 2.dozları hastanelerde yapılmaya başlandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 10 günlük sürede vaka sayılarında azalma meydana geldiğini belirterek Biontech aşısının 2. doz uygulamasının yan etkileri ve randevuların 6-8 haftaya çıkarılması ile ilgili açıklama yapan Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, ''Öncelikle alınmış randevular devam ediyor. Yeni randevularda aralar açılacak. Bunda da yanlış olan bir şey yok. Aşıların aralarının açılmasında yanlış bir şey yok. Eğer aşı birinci dozda iyi bir bağışıklık bırakıyor ve bunu uzun süre koruyorsa bu yapılabilir bir şey ki dünyada da bunun örnekleri var. Biliyorsunuz çocukluk aşılarında da bunu yapıyoruz, arayı açıyoruz. Bu uygulanabilir bir şey.'' dedi.

Yiyit, aşının yan etkileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

''Bir 15-20 dakika bekletiyoruz burada. Sebebi şu; eğer bir yan etki olursa bunu gözlemleyelim diye. Yan etki konusuna da açıklık getirmek lazım. Toplumda şu an yan etkileri halk nazarında konuşuluyor. Şunu unutmayalım, aşının yan etkisi yanlış ya da kötü bir şey değil. Aşıda görülen yan etkiler ne? En fazla aşı yapılan yerde ağrı, baş ağrısı, halsizlik, eklem ağrıları gibi artan yan etkiler. Bu etkiler aşının bizim bağışıklık sistemini uyardığının bir verisi. Biz aşıda neyi hedefliyoruz. Aslında virüs girmişçesine bağışıklık sistemimizi kandırıyoruz, ve o mücadeleye geçiyor ve o mücadeleyi hafızaya vücut alsın istiyoruz. Yani bir gün gerçek virüs geldiğinde kapıya dayandığında hazırlıklı olsun istiyoruz. Bu görülen yan etkilerin hepsi 48 saat içinde kayboluyor. Ve aşının da vücudumuzun bağışıklık sistemini uyardığını gösteriyor. Gördüğümüz bu geçici yan etkilerin aslında aşıya karşı karşıtlık değil de aşının görevi yaptığına inancı perçinlemeli ve insanların aşıya olan güvencini arttırmalı. Çünkü aşının işe yaradığının bir göstergesi. Endişeye gerek yok. Dünyada milyonlarca doz aşı yapılı ve bu aşılardan elimizde veriler var."