Bodrum’da yeni devlet hastanesinde sona yaklaşıldı

Tam kapanma kararıyla vatandaşların akınına uğrayan Bodrum'da 'hastane' endişesi, son bulacak. Turizmin gözde merkezlerinden Bodrum, 17 günlük kapanma açıklamasının ardından büyük şehirlerden gelenlerin akınına uğradı. 170 bin nüfuslu Bodrum'un nüfusu bir anda 500 bine çıkınca mevcut yatak kapasitelerinin yetersizliği gündeme geldi. Hükümet bu durum karşısında harekete geçti. Bodrum'da bir süredir devam eden 'Yeni Bodrum Devlet Hastanesi'nin inşaatına hız verildi. Ekiplerin tam gaz çalıştığı hastanenin, turizm sezonu ortasına yetiştirilmesi planlanıyor.

HASTANE İNŞAATINDA 100 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

Pandemi döneminde Bodrum'daki mevcut hastanelerin yetersiz kalacağının dile getirilmesinin ardından, ekipler harekete geçti. Yeni hastane inşaatında şuan 100 kişilik bir ekiple çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Yüklenici firma yetkilisi, "Hastane inşaatı iç kısımlarında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tüm odaların elektrik, havalandırma ve iklimlendirme tesisatlarının montajları tamamlandı. Yani binanın içinde yapılması gereken işlemlerin çoğu tamamlanmış durumdayız. Sadece tamamlanan bu çalışmalar ile ilgili test aşamasını gerçekleştireceğiz. Projeyi teslim aldığımızda öncelikle şantiye alanında ve inşaat içerisinde mevcut durum tespit çalışmalarını tamamladık. Bu da dışarıdan bakıldığında inşaat sahasında çalışma yokmuş gibi algılandı. Ancak 100 kişilik bir ekiple şantiye sahasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tespit çalışmasını yaparken de sık eleyip, sık dokuduk. Çünkü bu yapının sağlam ve ömürlük bir yapı olması için çalışıyoruz" dedi. Yeni hastanenin planlanan tarihten önce bitirileceği açıklandı.

BODRUMA YAKIŞAN BİR HASTANE

Sağlık Bakanlığı'nca projelendirilen yeni Bodrum Devlet Hastanesi, modern bir hastane olacak ve ilçeye yakışacak. Yeni hastanenin proje bilgilerine göre, yaklaşık 6 bin 200 m²'lik oturum alanına sahip. Hastanenin kapalı alanı 27.025, 72 metrekare. Hastane yer olarak hemen hemen yarımadanın ortasına denk geliyor. Ulaşımı kolay. Yaklaşık 50 dönüm arazi içinde. Binanın oturum alanı yaklaşık 6000 metrekarelik olup, toplam oturum kapalı alanı 27.000 metrekare. Ayrıca binada deprem izolatörü kullanılacak. Ayrıca, zemin kat haricinde 4 katlı olacak. 150 yataklı servis odası, 48 poliklinik odası bulunan hastane gerektiğinde büyüme potansiyeline sahip. Yeni hastanede toplamda, 22 yataklı yoğun bakım odaları, 5 ameliyathane odası olacak. Tamamlandığında gerek işlevsellik, gerekse de görsel olarak Bodruma yakışan modern bir hastaneye kavuşulacak.