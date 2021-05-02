Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Küçük Kerim'i bulmak için herkes seferber oldu
Giriş Tarihi: 3.5.2021 04:04 Son Güncelleme: 3.5.2021 04:08

Küçük Kerim'i bulmak için herkes seferber oldu

İHA
Küçük Kerim'i bulmak için herkes seferber oldu

’da 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli çocuk kayboldu. AFAD, , 'dan oluşan 200 kişilik ekip ve bölge halkı seferber oldu. Burdur valisi bölgeye gelip yetkililerden bilgi aldı

Burdur Asmabağ Köyü'nde 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney kayboldu. Küçük Kerim'i arama çalışmaları 200 kişilik bir ekip tarafından devam ediyor.

Burdur'un Altınyayla İlçesine bağlı Asmabağ Köyü'nde 10 yaşındaki Kerim Can Güney'den haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Öğle saatlerinden beri haber alınamayan çocuğun bulunması için AKUT, UMKE, Jandarma ve köylülerden oluşan 200 kişilik ekip ile arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından gündüz drone ile yapılan arama çalışmaları, gece saatlerinde de devam ediyor.

Ayrıca arama çalışmalarını yakından takip eden Burdur Valisi Ali Arslantaş, gece 01.00 saatlerinde çocuğun kaybolduğu bölgeye giderek Jandarma ekiplerinden bilgi aldı. Bölgede arama çalışmalarını yapan Jandarma ekibi, Vali Arslantaş'a arama yapılan yerleri anlatarak arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Küçük Kerim'i bulmak için herkes seferber oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA