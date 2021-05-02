Çapraz nakille böbrek kardeşi oldular

Sıkıntılı süreçlerden geçen, imkânsız gibi görünen engelleri aşarak gelen 48 yaşındaki Bedia İlkılıç, yıllardır kronik böbrek yetmezliği hastası olan eşi 52 yaşındaki Remzi İlkılıç'a böbreklerinden birini vermek istedi.

Yapılan tıbbi değerlendirme sonucu doku uyumu olmadığından nakil işlemi gerçekleştirilemedi. Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Revzete Yaşa ise kronik böbrek yetmezliğiyle boğuşan 34 yaşındaki kardeşi Züleyha Yaşa'ya böbreğini bağışlamak istedi ve yapılan tıbbi değerlendirme sonucunda doku uyumu olmadığı tespit edildiğinden organ nakli yapılamadı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Birimi, İlkılıç ve Yaşa aileler arasında "çapraz nakil" yapılabileceğini tespit etti. Böylece Revzete Yaşa böbreğini hiç tanımadığı Remzi İlkılıç'a verirken, Remzi İlkılıç'ın eşi Bedia İlkılıç da böbreğini Züleyha Yaşa'ya verdi. Organ Nakli Birimi Başkanı Dr. Nurettin Ay ve ekibinin yaptığı başarı operasyon sonucu, çapraz nakil işlemi gerçekleşti ve hem organ bağışında bulunan hem de organ nakli yapılan hastalar sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.





"FEDAKÂR EŞİM SAYESİNDE SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

Fedakâr eşi sayesinde sağlığına kavuşan Remzi İlkılıç, Yaşa ailesiyle artık böbrek kardeşi oldukları belirterek, "Böbrek nakli, insandan insana verilen en büyük armağandır. Çapraz böbrek nakli bir insandan çok insana verilen en büyük armağandır. Birbirimizi hiç tanımazken, Allah'ın izniyle birbirimize yeni bir hayat verdik. Yaşa ailesiyle bundan sonraki hayatımızda da görüşmelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. Züleyha Yaşa ise, çapraz nakil ile yeniden hayata tutunduğunu ifade ederek, "Daha önce idrar yapamıyordum. İçtiğim her su damasının hesabını yapan biriydim. Artık bol bol su içmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



BÖLGEDE İLK ÇAPRAZ NAKİL

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Organ Nakli Birimi Başkanı Dr. Nurettin Ay, hastanede yapılan çapraz böbrek naklinin bölgede ilk olduğunu belirterek, "Çapraz nakil ameliyatı, Diyarbakır ve Bölgemiz için de bir ilk oldu.

Merkezimi 2013 yılında beri bölgeye hizmet eden bir merkezdir. Çapraz nakil sadece alıcı ve verici kan grupları A -B olanlar arasında uygulanabiliyor. Remzi İlkılıç yaklaşık 2 yıldır böbrek bekliyor. Eşi böbrek vermek istedi, yalnız kan grupları A ve B idi, bu nedenle çapraz böbrek listemize ekledik. Eşi Bedia İlkılıç Züleyha Yaşa ile Revzete Yaşa kliniğimize böbrek nakli için başvurdu. Kan gurupları uyumsuz olması üzerine çapraz nakil önerisinde bulunduk. Yapılan tetkiklerde çapraz nakiller için engel bulunmadı. Aynı gün iki alıcı verici çiftimizi de ameliyat ettik ve sağlığına kavuşan aileler taburcu oldu. Birbirini tanımayan iki aile, çapraz nakille hayata tutundu" dedi.

40 GÜNDE 15 NAKİL YAPILDI

2020 yılında hastanenin pandemi hastanesi olması nedeni ile bir yıl nakil yapamadıklarına dikkat çeken Dr. Nurettin Ay, şöyle dedi: "Ama nakil olan hastaları ve hatta covid geçiren tüm nakil hastaları yakından takip ettik. Bu süre içerisinde nakil hastaları mümkün olduğunca covidden korumaya çalıştık. Mart ayında nakil merkezimizi tekrar açtık. 40 gün içinde 15 nakil gerçekleştirdik. Basari oranı yüzde 100. Şimdiye kadar 230 böbrek nakli gerçekleştirildi. Bir yıllık başarı oranı yüzde 99, beş yıllık başarı oranımız yüzde 95. Amerika verileri ise, sırası ile yüzde 95 ve 85."