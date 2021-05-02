Çaydeğirmeni Belediye Başkanı vatandaşların isteklerini dinledi

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, 81 vilayet içinde olmayan ve bir beldede yapılan bir mahalleye Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi adını verirken, mahallede çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, vatandaşlara yapacakları projeler hakkında bilgiler vererek varsa önerilerini notlarını aldı.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesine 'Madenciler Parkı'da yapıldığını söyleyerek, "Parkın birçok yerini tamamladık. Fotoğraflar duvarları yapıldı. Parkın az bir işi kaldı. Bunu da tamamladıktan sonra güzel bir açılış ile burayı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çaydeğirmeni'ni sevgiyle büyütüyor, birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.