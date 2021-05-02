Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çaydeğirmeni Belediye Başkanı vatandaşların isteklerini dinledi
Giriş Tarihi: 2.5.2021 15:51

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı vatandaşların isteklerini dinledi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Çaydeğirmeni Belediye Başkanı vatandaşların isteklerini dinledi

’ın Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığını 4 dönemdir yürüten Satılmış Gebeş, hafta sonu olmasına rağmen vatandaşlar ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinliyor.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, 81 vilayet içinde olmayan ve bir beldede yapılan bir mahalleye Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi adını verirken, mahallede çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, vatandaşlara yapacakları projeler hakkında bilgiler vererek varsa önerilerini notlarını aldı.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesine 'Madenciler Parkı'da yapıldığını söyleyerek, "Parkın birçok yerini tamamladık. Fotoğraflar duvarları yapıldı. Parkın az bir işi kaldı. Bunu da tamamladıktan sonra güzel bir açılış ile burayı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çaydeğirmeni'ni sevgiyle büyütüyor, birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çaydeğirmeni Belediye Başkanı vatandaşların isteklerini dinledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA