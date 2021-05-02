Çöp kamyonu için borç alındı, kamyonlar hibe çıktı!

Geçtiğimiz günlerde, çöp toplama aracı satın alınacağı gerekçesiyle 34 milyon Türk lirası borçlanan Buca Belediyesi'nin, yeni çöp araçlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'hibe' olarak alması tepkilere neden oldu. Konu ile ilgili olarak konuşan AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, "Buca Belediyesi Başkanı Erhan Kılıç, borçlandığı 34 milyon Türk liralık tutarı ne yapacak? 6-7 ay önce güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere 20 milyon TL daha borçlanmıştı, o da yalan oldu. Ayrıca, yeni alınan ve piyasa değeri 600-700 bin Türk lirası olan araçların her biri için 1 milyon TL civarında ödeme yapıldığı yolunda iddialar var. Bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

BUCA'NIN KAYNAKLARI HEBA EDİLİYOR

Buca'nın kaynaklarının heba edildiğini savunan Kalfaoğlu'nun geçtiğimiz ay gündeme getirdiği çöple ilgili açıklamalarından sonra, konunun daha büyük krize dönüşmemesi için Kılıç'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le fikir alışverişi yaparak aceleyle bir çözüm yolu bulunması gerektiğini ilettiği iddia ediliyor. Bu gelişmelerin ardından Bucalıların cep telefonuna gönderdiği SMS ile sürece dahil olan Soyer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Buca'mıza 23.5 milyon TL'ye satın aldığımız 15 çöp kamyonunu teslim ettik, 13 temizlik aracını da yakında teslim edeceğiz. Buca'mız için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz."

"SÖYLEDİĞİMİZ NOKTAYA GELDİLER"

Öte yandan, Kalfaoğlu, tüm amaçlarının Buca'nın kaynaklarının 'akılcı' kullanılmasına katkıda bulunmak olduğunu ifade ederek "Aylardır, tabiri yerindeyse avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Buca Belediyesi tarafından 15 aylık çöp toplama bedeli olarak ödenen 52 milyon TL'nin, hiç de gerçekçi olmadığını, bunun büyük bir israf olduğunu söyledik. Netice itibariyle Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç adım atmak zorunda kaldı. Yaptıkları açıklamayla Buca Belediyesi'nin, Buca'nın çöplerini kendi araçlarıyla toplamak noktasında adım atıldığını anlıyoruz. Ancak bunun ne koşullarda gerçekleşeceğini önümüzdeki günlerde daha net olarak göreceğiz. Buca'nın her kuruşunun takipçisiyiz. Bu tavrımızı sürdüreceğiz. Kimse Belediyeyi kendi çiftliği gibi yönetemez. Buca'da 'ben yaptım oldu', 'ben verdim oldu' devri kapanmıştır." diye konuştu.