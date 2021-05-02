Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dalton atom modeli özellikleri ve eksiklikleri nelerdir? Daltom atom modeli neye benzer?
Giriş Tarihi: 2.5.2021 13:33 Son Güncelleme: 2.5.2021 13:42

özellikleri ve eksiklikleri nelerdir? Daltom atom modeli neye benzer?

Dalton atom modeli özellikleri ve eksiklikleri nelerdir? Daltom atom modeli neye benzer?

Atom tüm maddelerin kimyasal ve fiziksel özellik taşıyan en küçük yapı taşıdır. Fizik ve kimya derslerinde adını sıkça duyduğumuz atom üzerine birçok teori üretilmiştir. John Dalton'un 1805 yılında bugünkü atom modelinin ilk temellerini attığı modelin ismi 'dir. Bu sayede katlı oranlar yasasını keşfetmiştir. John Dalton'un Dalton Atom Modeli kuramına göre elementler, kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar içermektedirler. Farklı elementlerin ise atomları farklıdır. ? İşte merak edilen Dalton atom modeli kısa özellikleri

Dalton Atom Modeli ismini John Dalton'dan almıştır. Fikir babası John Dalton olan bu kuramın atom teorisine göre kimyasal bir bileşik, iki veya daha çok sayıda elementlerin basit bir oranda birleşmesi sonucunda meydana gelir. John Dalton ayrıca Dalton atomların bağıl kütlelerini de bulmuştur. Bunu kimyasal tepkimelere giren maddeler arasındaki kütle ilişkilerine istinaden keşfetmiştir. Dalton atom modeli nedir? Merak edilenleri ayrıntılı şekilde açıkladık. Dalton atom modeli neye benzer? İşte yanıtı…

DALTON ATOM MODELİ NEDİR?

Dalton Atom Modeli ilk kez 1805 yılında John Dalton tarafından ortaya çıkarılmıştır. John Dalton 6 Eylül 1766 yılında doğmuş, 27 Temmuz 1844 yılında hayatını kaybetmiş olan İngiliz kimyager, meteorolog ve fizikçidir. John Dalton Modern Atom Teorisi ile ünlü olmuştur. Ayrıca renk körlüğü üzerine de çalışmalar yaptığı bilinmektedir. John Dalton'un atom teorisi Sabit Oranlar Kanunu'nu açıklamak üzere ortaya atılmış bir teoridir. Günümüzde modern atom kuramı Dalton'un kuramına dayanır. Fakat bu kısımların bazıları değiştirilmiştir. Daltonun atom teorisi daha çok kimyasal reaksiyonları açıkladığı için, maddelerin anlaşılmasına ve özelliklerinin ortaya çıkmasında büyük fayda sağlamıştır. Kütlenin korunumu kanunu, Katlı oranlar yasası gibi iki önemli kuram ortaya çıkar. Bu nedenle Dalton Atom Modeli ilk bilimsel atom teorisi olarak kabul edilmiştir.

DALTON ATOM MODELİ ÖZELLİKLERİ

İşte Dalton atom modeli kısaca özellikleri:

  • Elementler atom adı verilen son derece küçük taneciklerden oluşur.
  • Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır, yani bu atomların boyutları eşittir, aynı kütleye sahiptir ve kimyasal özellikleri aynıdır. Ancak bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından farklıdır.
  • Bileşikler birden çok elementin atomlarından oluşmuştur. Herhangi bir bileşikteki iki elementin atom sayılarının oranı bir tam sayı ya da basit tam sayılı bir kesirdir.
  • Kimyasal tepkimeler, yalnızca atomların birbirinden ayrılması, birbirleri ile birleşmesi ya da yeniden düzenlenmesinden ibarettir, atomların yok olmasına ya da oluşmasına yol açmaz.

DALTON ATOM MODELİ RESMİ

Dalton atom modeli neye benzer? Sorusunun yanıtını Dalton atom modeli resmini vererek yanıtlayalım.

DALTON ATOM MODELİ EKSİKLİKLERİ

  • Bir elementin bütün atomları aynı değildir. O dönemde nötron tanecikleri tespit edilemediği için izotop atomların farkına varılamadı. Bir elemente ait bütün atomların proton ve elektron sayısı aynı olmak zorundadır. Nötron sayısı farklı olsa da aynı elemente aittir, fakat farklı atomdur.
  • Atomların içi dolu değildir. Aksine boşluklu yapıya sahiptir.
  • Bilinen en küçük parçacık atom değildir. Günümüzde atom çekirdeğini oluşturan yetmişten fazla çeşit parçacığın var olduğu öne sürülmüştür.
  • Bir elementin bütün atomları aynı olmadığı gibi bir bileşiğin bütün molekülleri de aynı değildir.
  • Atomlar çekirdek tepkimeleri sonucu parçalanabilir.
  • Atomlar parçalanamaz ve yeniden yapılamaz görüşüne ters düşen olaylardan biri atomların alfa ışıması yapmasıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dalton atom modeli özellikleri ve eksiklikleri nelerdir? Daltom atom modeli neye benzer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA