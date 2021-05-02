Depremzede aile, Başkan Erdoğan’la telefonla görüştü

Elazığ ve Tunceli'de incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ merkez Aksaray Mahallesi'nde depremzede Sedat ve Kaviye Erdoğan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Kurum, iftar sonrasında Erdoğan ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüntülü olarak görüştürdü. Sedat Erdoğan ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün ailenizin ramazanını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah ramazanı şerife bizleri kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun. Rabbim inşallah deprem felaketini bizlere tekrar yaşatmasın" dedi.Kaviye Erdoğan da Başkanı Erdoğan'a "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Rabb'im sizden bin kere razı olsun. Evlerimiz o biçim, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Allah sizden bin kere razı olsun. Hayırlı uzun ömür versin" diye konuştu.SABAH'a konuşan Kavriye Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızla görüştüğümde o kadar duygulandım ki anlatamam. Allah'ım bunu nasip etti ya ölsem de gam yemem. Biz ona minnet borçluyuz. Depremde harap, bitap olan bir şehri kısa sürede ayağa kaldırdı. Bizleri ev sahibi yaptı. Sağlam ve modern evlerimiz oldu. Rahat bir şekilde ailemizle oturuyoruz. Daha ne olsun. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.