Diyarbekirspor'dan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'a anlamlı ziyaret

İstanbul'dan Hendek'e geçen kulüp başkanı Turan İlgin ,ikinci başkan Veysi Avşar , teknik direktör Şenol Demir ve futbolcular Okkan'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Teknik direktör Şenol Demir, "Müdürümüzün benim üzerimde büyük emeği var. Diyarbakır halkının efsanesi ve aradan geçen 20 yıla rağmen çok seviliyor. Sözümüz vardı şampiyon olunca ziyaret edecektik.Çok şükür Allah bize bunu nasip etti. Ruhu şad, mekanı cennet olsun " dedi.

Kulüp Başkanı Turan İlgin ise,"Gönül isterdi ki buraya kendisini çok seven taraftarlarımızla beraber gelelim. Pandemi nedeniyle bu imkan oluşmadı. Hem kulübümüz hem taraftarlarımız adına buraya gelerek dua etti. Şehit müdürümüzü rahmetle anıyoruz " şeklinde konuştu.