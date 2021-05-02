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Giriş Tarihi: 2.5.2021 12:31

’de yüz güldüren hizmetler

ABBAS ÇAKAR
Düzce’de yüz güldüren hizmetler

Belediyesi, “Evde Öz Bakım Hizmeti” ile kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Düzce Belediyesi, "Evde Öz Bakım Hizmeti" ile kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara yardımcı oluyor. Mergiç Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi ailenin evine giden ekipler, hem öz bakım hem de evin temizliğini yaparken aileye hasta yatağı ve tekerlekli sandalye hediye etti.

YALNIZ OLMADIKLARINI GÖSTERİYORLAR

Düzce Belediyesinin şefkat elini herkese ulaştırmak isteyen Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaşlı bireye yalnız olmadığını hissettirerek örnek sosyal belediyecilik hizmeti gösterdi. Düzce Belediyesinin yüz güldüren evde öz bakım hizmetinin kendileri için bulunmaz nimet olduğunu kaydeden aile, Düzce Belediyesi'ne minnettar olduklarını belirtti.

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Düzce’de yüz güldüren hizmetler
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