Erkenci kayısı hasadı başladı!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ovada 2007 yılında ilk sert çekirdekli meyve ekimi ve dikimi yapan, her geçen gün kendini geliştirerek yenileyen üretici Nevzat Barak üç yıl önce dikilen kayısı türlerinin meyvelerini aldıklarını belirterek yılın ilk erkenci kayısısını toplamaya başladıklarını bildirdi.

Hasat sevincini sosyal medya hesabından paylaşan üretici Nevzat Barak erkenci ürünlerden Mikado cinsi kayısının hasada geldiğini aktararak "Yakında diğerleri de sıraya girecektir. Amik ovasında kayısı tarihini yeniden yazmaya hazır olalım. Meyve kalitesi ve hasat tarihi konusunda Barak Meyve Üretim A.Ş olarak iddialıyız. İhracatçı ULAŞ Ltd. Şti.'ne hayırlı olsun. Rabbim üretene de, alana da bol kazançlar versin Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim gelecek yılları görmeyi nasip etsin" diye kaydetti.