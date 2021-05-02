Evi kumarhaneye çeviren 13 kişi yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çayırova İlçesinde bir evde kumar oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti. İhbar edilen adrese yapılan baskında, 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve bir araya geldikleri evde koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayarak kumar oynadıkları belirlendi. Evde yapılan aramalarda kumar oynamak için kullanılan oyun makinesi ve içerisinde bir miktar para ele geçirilirken evde suçüstü yakalanan 13 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, korona tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan işlem yapıldı.