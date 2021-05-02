Eyyübiye meclis üyesi hayatını kaybetti

Eyyübiye Belediyesi meclis üyesi Mustafa Korkmaz hayatını kaybetti. Muhacirler Dernek Başkanı Resul Korkmaz ve Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Korkmaz'ın abisi olan Mustafa Korkmaz'ın kanser tedavisi gördüğü ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş paylaştığı taziye mesajında; "Belediye Meclis Üyemiz, mesai arkadaşımız, ağabeyimiz, aile dostumuz Mustafa Korkmaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.