Faili meçhul kablo hırsızlığı aydınlatıldı

Hırsızlık olayı Hassa'nın Sugediği Mahallesinde bulunan bir elektrik trafosunda meydana geldi. Elektrak panonsa zarar vererek trafoya bağlı yaklaşık 46 metrelik kabloyu alarak kayıplara karışan hırsızların peşine jandarma düştü. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler önce tanıkların ifadesini aldı. daha sonra da PTS ve MOBESE görüntülerini izledi. Jandarma islediği kayıtlarda Hassa Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan M.K.'nın belediyeye ait kepçe ile trafoyu yerinden sökerek 46 metrelik bakır elektrik kablosunu aldığını tespit etti.

Konuyla ilgili şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda (46) metre uzunluğundaki soyulmuş bakır elektrik kablosu ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.