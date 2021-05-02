PC FPS test ölçer - Bilgisayarda FPS testi ile ölçme ve hesaplama nasıl yapılır?

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber insanların eğlenceli vakit geçirmeleri, hayatlarının kolaylaşması adına birçok teknolojik gelişmeler meydana gelmektedir. Bu konuda da bilgisayar oyunları oldukça popülerdir. Bilgisayar oyunları ve yüksek donanımlı yazılım kullanıcıları için FPS sistemi oldukça büyük bir öneme sahip olmaktadır. FPS oranı çok daha yüksek olan kullanıcı bir oyun oynarken aksiyona karşı daha fazla reaksiyon verme ve harekete geçme süresine sahip olur. Bu sebeple FPS konusu hakkında özelliklede bilgisayar oyunu seven kullanıcılar bilgi almak istiyorlar. Özelliklede FPS kontrol işleminin nasıl yapıldığını bilmek istiyorlar. FPS sayacı nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. FPS gösterme işte detaylar.

FPS ÖLÇME

FPS ölçme günümüzde hemen hemen her oyuncunun kullandığı bir yöntem. Genellikle yeni satın alınan sistemlerde PC'nin ne kadarlık bir performansta ne kadar değerlere çıkabildiğini görmek amacı ile kullanılır.

FPS SAYACI NEDİR?

Grafik kartlarınızın kontrolünü sağlayan, donanımızın ayrıntılı görüntülenmesi imkanını veren programlara FPS sayacı denir. Piyasada birçok uygulama ve internet sitesi bulunmaktadır. Ayrıca NVIDIA gibi ekran kartı üreticileri de bu hizmeti sağlamaktadır. Günümüzdeki birçok bilgisayar oyunu için FPS değerleri önceden ölçülüp değerlere göre oyun oynanmaktadır. Kısaca; oyunlarda bilgisayarınızın nasıl performans gösterdiğini ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız FPS sayacı ile ölçüm yapmalısınız. FPS ölçer bu yüzden önemlidir.

FPS GÖSTERME

Herhangi bir oynadığımız oyunlardan aldığımız FPS değerleri oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Oynağımız oyunlar ile eğlenmemizin yanı sıra sistemin performansı da bu konuda rolü büyüktür. İnternette oyunlarda ki FPS değerlerini göstermeye yarayan belli başlı birkaç yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımları bilgisayarınıza kurarak, FPS testi yapabilir ve donanım değerlerinizi öğrenebilirsiniz.