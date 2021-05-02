Gaziantep polisinden kaçak içki operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda kaçakçılık yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Şahinbey ilçesinde bir ikamet ve 2 depoda yapılan aramada 360 litre etil alkol, 141 şişe kaçak içki, 5 litre dökme viski, 2 bin 220 adet kapak, 4 bin adet etiket, 150 adet boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.