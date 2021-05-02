HAYDİ ekipleri 17 gün sokak hayvanlarını besleyecek

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sokak Hayvanları Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ) ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

HAYDİ timleri, kısıtlama süresince hayvanseverlerin sokağa çıkamaması nedeniyle aç kalacak olan Eyüpsultan Kemerburgaz bölgesindeki sokak hayvanlarını besledi. Ayrıca belli noktalara mama ve su bıraktı. HAYDİ timlerinin, 17 gün boyunca İstanbul'un her noktasında besleme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.