İBB, engelli kadrosundaki işçiyi 1 Mayıs’ta işten çıkardı

Daha önce 15 bin kişiyi ekmeğinden eden İBB yönetimi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Metro İstanbul A.Ş'de görevli Otomotiv Mühendisi Buğra Babur'un sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerinin yaptığı açıklamaları paylaşması nedeniyle işine son verildi. Babur yaptığı açıklamada, "Yedi yıldır emek verdiğim halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla mühendis olarak fedakarca çalıştığım İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş, tarafından bugün itibariyle işime son verildi" dedi.

Engelli kadrosunda çalışan Babur'un işçi bayramında ekmeğinden edilmesine ise tepkiler geldi. AK Parti MKYK üyesi Metin külünk, "1 Mayıs işçi bayramında İBB'de emek düşmanlığı hızla devam ediyor. Engelli kardeşimiz Buğra Babur sosyal medya paylaşımlarından dolayı Metro A.Ş.'de iş akdi fesih edilerek Ramazan ayında ekmeği elinden alındı. Ne kadar demokratik ve emeğe saygılılar değil mi? Ne dersiniz?" diyerek tepki gösterdi.

AK Parti MKYK üyesi Emre Ete ise, "Ben hakikaten bu duruma yazacak söz bulamıyorum, buyurun siz yazın" diyerek İBB'deki durumu özetledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe de "İBB'de 1 Mayıs" diyerek engelli kadrosuyla İBB de 7 yıldır hizmet veren Babur'un çıkarımasına tepki gösterdi.

GÖRME ENGELLİ İŞÇİYİ DE ÇIKARMIŞLARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi daha önce benzer bir skandala imza atarak, İGDAŞ bünyesinde çalışan görme engelli Ulaş Karanfil'i işten çıkardı. Karanfil yaptığı açıklamada, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle atmış olduğum ve az sonrada sizlerle paylaşacağım tweelerden dolayı, mobing uygulayarak bendenizi işten çıkardılar" demişti. Karanfil mobbinge maruz kalmasına ve istifaya zorlanmasına neden olan paylaşımları ise şu şekilde sıralamıştı:

*Bugün Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Bence bu gün; kalbi körler, kulağı sağırlar, beyin özürlüler günü olarak kutlansaydı daha makbul olurdu.

*Engelli; yardım edilen değil, bizzat yardım edendir. Bendeniz bu gerçeği bizzat hayatımda yaşayarak ortaya koymuş durumdayım.

*Hayattaki felsefem: Ben içinde bulunduğum konumda neler yapabilirim? sorusunu kendi kendime daima sormak olmuştur.

*Bu bağlamda Allah'ın izniyle ve insanların tarafıma olan teveccühüyle tek başına 177 farklı sosyal organizasyonu hayata geçirmiş durumdayım.

*Ayrıca çalıştığım kuruluşa 44 farklı fikir ve proje sunarak engellilerin inovasyon alanında da var olduğunu ortaya koymuş durumdayım.

*Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

15 BİN İŞÇİ ÇIKARTILDI

Seçim döneminde 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına söz veriyorum kazandıktan sonra kimseyi işten çıkarmayacağım' diyen Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra bu sözünü unuttu. 15 bin işçiyi ekmeğinden etti.