İngiltere'de 'normalleşme' konseri! Binlerce kişi gece kulübünde böyle eğlendi...

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecini başlatan İngiltere'de binlerce kişinin katıldığı bir konser gerçekleştirildi. Kapalı bir alnda düzenlenen konsere katılımcılan kişilerden 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu istendi. Katılımcılar konsere maskesiz katılırken aralarında sosyal mesafe kuralının da olmadığı görüldü. Dünyada en yüksek koronavirüs vakası kaydedilen 5. ülke olan İngiltere'de kısıtlamaların haziran ayında tamamen kaldırılacağı iddia ediliyor. Öte yandan Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinde de binlerce kişinin katıldığı Strawberry (Çilek) Müzik Festivali düzenlendi.

İngiltere 1 yıldan uzun süredir ilk kez vatandaşların gece kulübünde dans edip müzik dinlemesine izin verilen bir etkinlik düzenlendi.

Koronavirüs vakalarında artışa neden olmayacak şekilde sosyal mesafe kurallarının gevşetilip gevşetilemeyeceğini görmek isteyen hükümetin bu deneme etkinliği kapsamında binlerce kişi Liverpool'daki bir gece kulübünde eğlendi.

Sven Vath, the Blessed Madonna ve Jayda G'nin sahne aldığı cuma günkü etkinlikte 18-20 yaş aralığındaki yaklaşık 3000 kişi sosyal mesafe kuralı ve maske olmaksızın eğlendi. Katılımcılardan etkinlikten önceki 24 saat içinde alınmış negatif koronavirüs test sonucu istendi.

Fatboy Slim'in sahneye çıktığı ikinci günde de yine 3000 kişi gece kulübüne kabul edildi.

Bugün Londra'daki Wembley Stadyumu'nda on binlerce kişinin katılacağı kupa finali de bu pilot programın parçası kabul ediliyor.

İngiltere'de 12 Nisan'da barlar ve restoranların açık alanları yeniden açıldı. 17 Mayıs'tan itibaren de kısıtlamaların kapalı mekanlar ve spor etkinliklerini içerecek şekilde kaldırılması bekleniyor.

Başbakan Boris Johnson, sorun çıkmaması durumunda kısıtlamaları haziran ayında tamamen kaldırmayı planlıyor.

İngiltere'nin aşılama hızı diğer Avrupa ülkelerinden çok daha yüksek olsa da dünyada en yüksek koronavirüs vakası kaydedilen 5. ülke.

'Koronavirüsün çıkış noktası' Vuhan'da binlerce kişiyle müzik festivali

Koronavirüs yokmuşçasına eğlenebilenlere dair bir diğer haber de pandeminin çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Vuhan kentinden geldi. Strawberry (Çilek) Müzik Festivali'ne binlerce kişi katıldı.

Reuters ajansına konuşan organizatörler bu yıl katılımın sınırlı tutulduğunu, dün yaklaşık 11 bin kişinin alanda olduğunu aktardı. Bazı kişiler maske takarken bazılarının da hiç takmadığı görüldü. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Gao Yuçen, "Geçen yıl Vuhan'da koronavirüsten çok çektik. Bugün ulaştığımız duruma gelmek kolay olmadı. İnsanlar büyük çaba sarf etti, büyük bedel ödedi" dedi.

Çin cuma günü yurtdışı kaynaklı 16 yeni koronavirüs vakası kaydetti. Toplam vaka sayısının 90 bin 671 olduğu Çin'de ölen 4 bin 636 kişinin çoğu Vuhan sakini.

Cuma günü yaklaşık 11.6 milyon koronavirüs aşısı yapan Çin'de toplam aşılama sayısı da 265 milyonun üzerinde.