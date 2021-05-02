İstanbul’da yola devrilen ağaçları İBB yerine polis temizledi

Olay, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yol kenarındaki ağaçlar büyük bir gürültüyle caddeye devrildi. Olay sonucunda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kimse yara almadan kurtuldu.